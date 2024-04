Robert Sandoz quitte le Théâtre du Jura pour celui du Passage

Retour à la maison pour le directeur du Théâtre du Jura. Robert Sandoz prendra dès janvier 2025 les rênes du Théâtre du Passage. Dans un communiqué paru mardi, le Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel annonce avoir sélectionné le metteur en scène par volonté « d’insuffler une énergie nouvelle et une vision novatrice à l’institution ». Le Neuchâtelois sera présent le 24 juin prochain, lors de la dernière présentation de la saison 24-25 de l’actuel directeur, Robert Bouvier, qui avait annoncé sa démission l’automne dernier. Robert Sandoz affirme avoir voulu se rapprocher de sa famille et de ses amis en déposant cette candidature.





Retour aux racines

Né en 1975 à La Chaux-de-Fonds, Robert Sandoz a poursuivi ses études à l’Université de Neuchâtel. C’est d’ailleurs au Théâtre du Passage qu’il a fait ses premiers pas en tant que metteur en scène. En 2002, il y crée l’intégralité de « La Servante », de Laurent Py. Sa compagnie, L’outil de la ressemblance, adapte depuis 2006 des romans d’auteurs contemporains et de jeunes Suisses, auxquels le metteur en scène est très attaché. Il compte plusieurs succès à son actif, tels que le carton de la pièce « Monsieur Chasse ! », de Georges Feydeau, entre 2010 et 2014. Mais aussi, l’opéra « Les aventures du Roi Pausole », qui lui vaut, en 2013, l’Opera Swiss Awards de « Révélation » et de « Redécouverte d’une œuvre ». À la tête du Théâtre du Jura depuis sa création en 2020, Robert Sandoz a entre-temps collaboré avec plusieurs institutions théâtrales neuchâteloises sur certaines pièces et opérettes. /comm-fba