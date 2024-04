La source de l’espoir : C’est quoi ton truc ?

Voilà maintenant deux ans que la guerre sévit en Ukraine. Et si le soutien dans notre région auprès de cette communauté n’est plus à démontrer, l’association « La source de l’espoir » œuvre pour la solidarité, l’entraide et le bien-être de la communauté ukrainienne de La Chaux-de-Fonds, des Montagnes neuchâteloises, et des régions limitrophes.

Sous l’impulsion de son président, Daniel Parkman, l’association va jusqu’à proposer un soutien pour la recherche d’emploi, la résolution de problèmes liés à l’école ou la mise en place de cours de théâtre :