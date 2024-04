L’Eglise catholique réorganise ses paroisses

Rassembler les paroisses sous une même gestion administrative. C’est ainsi que la Fédération catholique romaine neuchâteloise entend se restructurer. Allier les forces paroissiales donc, mais pas supprimer les pratiques, comme les messes du dimanche dans les villages.

Ces changements ont déjà été opérés dans certaines communes du canton. Sur le littoral par exemple, avec les paroisses de Boudry, Cortaillod, Bevaix et St-Aubin. Mais aussi plus récemment au Val-de-Travers, avec les Églises catholiques de Fleurier et Couvet.