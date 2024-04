Compteur de vitesse obligatoire pour les e-bikes rapides

Une nouvelle règle de circulation est entrée en vigueur ce lundi 1er avril en Suisse concernant les vélos électriques rapides. Tous les engins neufs de ce type doivent être équipés d’un compteur de vitesse. Les modèles déjà en circulation devront en faire de même d’ici à avril 2027. La mesure a été décidée par le Conseil fédéral et vise à améliorer la sécurité. Elle ne concerne que les vélos électriques rapides qui peuvent monter jusqu’à 45 km/h. L’ATE, l’Association transports et environnement, salue ce changement. Sa porte-parole, Camille Marion, souligne qu’il s’agit « d’un bon moyen pour améliorer la sécurité », notamment dans les zones 20 ou 30 km/h. Elle précise également que cela facilitera « la cohabitation dans les espaces publics avec les autres vélos, les voitures et les piétons ». Elle ne craint pas, par ailleurs, que cette nouvelle obligation puisse limiter l’engouement pour le vélo électrique car les coûts d’un compteur de vitesse ne sont pas élevés.