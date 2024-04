Avenches Tattoo fête ses 25 ans

Trompettes, cornemuses et tambours, Avenches Tattoo revient pour une nouvelle édition fin août. Le festival de musique fête cette année ses 25 ans. Pour l’occasion, pas de changement majeur, mais un groupe de danse, les Black Diamond’s, fera son apparition pendant les représentations. Un choix qui ne déroge pas avec la tradition du festival, selon les organisateurs. En effet, la synchronisation des danseurs devrait permettre de mettre en valeur le travail des musiciens.







Une programmation festive

Pour les représentations, six ensembles se produiront, venus des quatre coins du monde. Les Français des Musiques transmission de Renne se mêleront aux 110 musiciens finnois de DVS Katwijk ou encore aux 70 cornemuses irlandaises de Massed pipes and Drumes. Le reste de la programmation est à retrouver sur le site internet du festival.

Un autre ensemble, qui s’était déjà produit en 2016, est également au programme. La New Zealand Army band reviendra pour le plus grand bonheur des spectateurs et de Ludovic Frochaux, directeur d’Avenches Tattoo. « Je crois que c’est ce qui se fait de mieux ou de plus complet dans ce genre de festival ».