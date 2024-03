Le catch fait son retour à Neuchâtel

Une délégation française sur le ring

Pour cette édition, l’ANCW a également fait appel à des catcheurs et catcheuses français. Le public pourra ainsi assister à des combats amicaux entre la Suisse et la France. « On a vu ces catcheurs en action. On sait qu’ils ont un très, très bon niveau. Ils vont apporter quelque chose de vraiment intéressant à Neuchâtel », assure Elias Richter.





La relève en action

Les organisateurs ont également souhaité faire participer les élèves de leur école de catch, créée il y a un peu plus d’une année. Les adultes proposeront des combats, tandis que les juniors feront des démonstrations de prises, dans le but de donner peut-être envie à d'autres jeunes de se mettre au catch, indique Elias Richter.