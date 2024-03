Sorti(e) de boîte : Körperelle

Des gestes de beauté pour soulager les personnes en souffrance : le métier de socio-esthéticienne est au cœur de notre chronique économique. La profession en est à ses débuts, seules quelques rares personnes pratiquent la socio-esthétique en Suisse. Lauriane Fritz est Biennoise, elle vient de créer son entreprise Körperelle. Pour l’instant elle travaille comme bénévole. Elle se déplace avec sa petite mallette remplie de produits de soins esthétiques, expressément pensés pour les personnes atteintes de maladies. Plus qu’un service destiné à la beauté, son activité est destinée à redonner confiance et un certain plaisir à prendre soin de soi. « Le but est de donner à la personne un espace à elle et d’essayer de tendre à ce qu’elle se réapproprie son image et retrouve son intégrité », ajoute Lauriane Fritz.