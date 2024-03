Près de cinq ans de travaux sur l’axe Monruz - St-Blaise

Un vaste chantier pour un grand réaménagement. Dès ce 15 avril et jusqu’en novembre 2028, la route cantonale 5, qui relie Neuchâtel à Saint-Blaise sera entièrement refaite. Des travaux qui se tiendront du giratoire des Gouttes-d’Or, à Monruz, jusqu’au giratoire du Vieux-Pressoir, à Saint-Blaise. Si le Canton et les Communes de Neuchâtel, d’Hauterive et de St-Blaise ont décidé d’investir 25 millions dans ce projet, c’est que le gabarit de cet axe correspond encore au tracé d’avant les tunnels sous la ville. Bien que 11'000 véhicules transitent encore chaque jour sur cette route vieillissante, ce chantier doit permettre d’offrir plus de place à la mobilité douce, ainsi que de lutter contre le bruit routier et les îlots de chaleurs.