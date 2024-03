Les chocolats de Pâques impactés par la hausse du prix du cacao

Pâques c’est ce dimanche, mais cette année, les lapins, poules et œufs en chocolat coûtent plus cher. L’augmentation du coût des matières premières est en cause. On apprenait ce mardi, que le cours du cacao franchissait la barre symbolique des 10’000$ la tonne à la bourse de New-York, soit un peu plus de 9'000 francs. En l’espace d’une année, la matière première a triplé, au point qu’une tonne de cacao coûte plus cher qu'une tonne de cuivre. Le sucre n’est pas en reste. Cette matière essentielle à la fabrication de pièces en chocolat est passée « d’environ 70 francs les 100 kilos l’an passé, à 110 francs cette année », détaille Christophe Bourquin, artisan chocolatier à Courtelary et à La Chaux-de-Fonds. L’augmentation des frais fixes est aussi pointée du doigt.