Cap sur le Mondial féminin de hockey sur glace

Après le titre du HCC en Swiss League, place au hockey sur glace pratiqué par les femmes ! Le Championnat du monde se tient du 3 au 14 avril aux États-Unis et plus précisément à Utica, dans l'Etat de New York. Dix équipes s’affrontent dans deux groupes. Dans le groupe A, la Suisse croisera le fer avec le Canada, la Finlande, la Tchéquie et les États-Unis. La Vallonnière Estelle Pécaut, coordinatrice marketing et communication pour la Fédération internationale de hockey sur glace et ancienne joueuse, s’envole vendredi pour les États-Unis. Elle a relevé dans La Matinale RTN, que « depuis 2021, la Suisse rentre à la maison avec une médaille en chocolat. J’imagine que [les membres de l'équipe nationale] auront envie de prendre leur revanche. Elles ont dans leur groupe le Canada et les États-Unis, deux équipes qui survolent le classement depuis plusieurs années. Ça va être intéressant de voir comment elles s’affrontent avec la Finlande et la Tchéquie, qui ont gagné des médailles de bronze ces dernières années. »