Projet d’envergure pour le sport aux Ponts-de-Martel

Assurer l’avenir des infrastructures sportives des Ponts-de-Martel. C’est l’objectif du projet Bugnon 2024, présenté ce mercredi à la presse. Il prévoit la construction d’un restaurant du côté sud de la patinoire du Bugnon et de deux terrains de tennis et de padel. L’Union sportive des Ponts-de-Martel (USP) porte ce projet, elle qui est propriétaire de la patinoire qui se trouve dans le centre polyvalent du Bugnon, lui-même en copropriété avec la commune. Le budget pour cette modification et expansion est devisé à 2'484'000 francs. Il permettra d’améliorer encore l’attractivité du centre polyvalent, mais également d’assurer l’avenir des infrastructures sportives des Ponts-de-Martel.

Actuellement, et c’est inédit en Suisse, la gestion de la patinoire du Bugnon est fondée sur le modèle du volontariat. Mais cela devient de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles et de le coordonner, explique Julie Matthey. Le nouveau restaurant impliquera donc une professionnalisation de ce personnel. De plus, l’arrivée de deux terrains de tennis permettront à l’établissement d’être ouvert tout au long de l’année, et non plus que pendant l’ouverture de la patinoire comme c’est le cas actuellement, précise la membre de la commission finances et communication du projet Bugnon 2024.