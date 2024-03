Milvignes : les enjeux des élections communales

Dans la commune fusionnée, on veut de la continuité malgré l’entrée en course d’un nouveau parti. 72 candidats se présentent pour accéder aux 41 sièges du Conseil général. On peut dire que tous les partis représentés actuellement au législatif veulent conserver le même nombre de sièges. C’est le cas des Vert’libéraux, qui ont pu, il y a quatre ans, créer un groupe grâce à leurs quatre élus. Leur but est de conserver ces quatre sièges, et pourquoi pas en ravir un cinquième. Mais l’objectif est surtout de maintenir Natacha Aubert au Conseil communal. Même son de cloche pour le parti socialiste, qui souhaite poursuivre avec ses onze conseillers généraux et son élue à l’exécutif, Solange Platz Erard.

Les Verts, ont sept sièges au législatif et une conseillère communale, Roxane Kurowiak. Du côté du PLR, il n’y a pas d’ambition de redevenir majoritaire, car selon lui, il faut avoir un dialogue sain entre les partis, pour avancer et un groupe ne devrait pas pouvoir faire la pluie et le beau temps. Les libéraux-radicaux veulent donc maintenir leurs 19 sièges au législatif et leurs deux élus à l’exécutif.





Création d’une nouvelle section UDC

L’Union démocratique du Centre vient de créer une nouvelle section sur le Littoral Ouest et lance cinq candidats dans la course à Milvignes. Les UDC veulent rester humbles et savent qu’ils doivent implanter le parti dans la commune fusionnée, mais ils visent quand même quatre sièges au Conseil général. Le minimum pour créer un groupe parlementaire. Difficile de savoir si l’objectif est réalisable, puisque l’ancienne commune de Colombier était la seule à avoir des élus UDC.





Comment les autres partis voient ce nouveau venu ?

Pour le PLR, cela va apporter « un peu de piquant » dans ces élections communales. Les Verts trouvent que cela pourrait avoir une incidence sur l’équilibre du Conseil général, mais les écologistes veulent que la gauche reste forte et estiment que l’UDC prendra des voix promises au PLR. Le Parti socialiste n’a pas peur de le dire : il craint l’arrivée de l’UDC, qui pourrait accentuer la majorité de droite et provoquer des blocages dans les discussions. Enfin le PVL pense que son parti ne sera pas directement touché, mais plutôt la droite.





Le PVL craint un changement à venir

La sortante libérale radicale, Marlène Lanthemann ne se représente pas. Selon les Vert’libéraux, même s’il n’y aura pas de grand bouleversement politique, le changement de personne aura un impact sur le travail qui a été commencé et peut-être également sur l’ambiance. Car tous les partis s’accordent à le dire : l’entente au sein des autorités de Milvignes est bonne, voire très bonne. Avec des discussions plutôt que des motions, une bonne communication entre le Conseil général et l’exécutif, une bonne écoute et de la confiance entre les partis et les élus. Des éléments dont l’importance est relevée par tous.





Quelles thématiques font l’unanimité ?

A gauche, les idées de bases sont communes quant aux questions sociales et climatiques. Le PS veut continuer de développer le lien intergénérationnel et les centres des villages, pour encourager les échanges. Les Verts veilleront à la mise en place des mesures du plan climat cantonal à l’échelle communale.

Chez les Vert’Libéraux, l’objectif est de continuer la promotion du solaire et du chauffage à distance tout en trouvant un bon équilibre financier. Les finances, point central de la campagne du PLR qui veut poursuivre la gestion rigoureuse des caisses de la commune et défendre l’attractif coefficient fiscal actuel qui est de 63. Un point aussi important pour l’UDC, qui thématise 3 axes : les finances, en priorisant les investissements, l’identité locale, qui doit être retrouvée, et la mobilité avec la mise en place d’une politique de stationnement. Et pour vous répondre Sarah, oui il y a un thème commun entre tous les partis en lice pour ces élections communales à Milvignes, à l’exception de l’UDC qui n’en fait pas une priorité : c’est le milieu scolaire et parascolaire. Plusieurs projets sont en cours d’étude et doivent se poursuivre : l’agrandissement des structures parascolaires et les rénovations des collèges de Longueville et des Muriers à Colombier. /lge