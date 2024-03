Le Palmier de Gorgier ne se fera jamais

Plus de douze ans pour en arriver là. Le Palmier de Gorgier ne poussera jamais. L’Etat de Neuchâtel l’annonce mercredi matin dans un communiqué.

L’œuvre du sculpteur genevois Christian Gonzenbach était à l’origine, en 2011, destinée à la prison de Bellevue à Gorgier, financé par la règle sur le pourcent culturel. En vertu de cette loi cantonale, une réserve de 1 à 2% était prévue pour créer une œuvre d’art pour toute rénovation de plus de 200'000 francs. En l’occurrence, le coût original de l’œuvre d’art était estimé à 100'000 francs.





Un projet aux multiples incarnations

Un palmier, symbole d’évasion, planté sous les fenêtres des détenus : face à l’opposition de citoyens et aux doutes de la Commune, le projet a été remanié plusieurs fois. Après la levée de boucliers contre le projet initial, l’Etat de Neuchâtel a cherché une solution de rechange. Il a d’abord été question de déplacer le palmier métallique de 18 mètres de haut dans l’enceinte de la prison.

A partir de 2017, l’idée privilégiée était de construire à la plage de Chez-le-Bart une version du Palmier raccourcie à huit mètres. On l’imaginait d’abord sur un radeau, au large - une idée abandonnée pour des raisons de sécurité. Puis nouvelle option : faire surgir directement l’arbre métallique des flots, à une cinquantaine de mètres de la rive, près du Pavillon des Bains. Après de multiples oppositions et deux recours, la décision vient de tomber : l’œuvre n’a pas sa place dans le lac, en vertu de la réglementation sur l’aménagement du territoire.

Après des démarches juridiques et administratives sans fin, l’Etat décide donc d’arrêter les frais. Et dit réfléchir avec l’artiste à un moyen de clore cette saga, par exemple en documentant un projet qui n’aura jamais existé, mais qui aura suscité plus de discussions que la plupart des œuvres d’art réelles. /jhi