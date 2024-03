La Côte-aux-Fées : les enjeux des élections communales

La Côte-aux-Fées résiste encore et toujours à l’appel de la fusion avec Val-de-Travers. Il faut dire que dans la commune, la proximité reste de mise et les candidats sont toujours présents. Il n'y a qu’une seule liste : l’Entente communale. Ils sont dix-neuf à tenter leur chance, pour seize places au total, cinq au Conseil communal et onze au Conseil général. Le président, Laurent Piaget, voit d’un bon œil l’arrivée de plusieurs jeunes sur la liste. Selon lui, c’est un signe que la population s'investit pour maintenir l’indépendance du village. Au sein de l’exécutif, seul Willy Gerber ne se représente pas. Mais il y aurait deux à trois personnes intéressées à le remplacer, estime Laurent Piaget. Cette entente, le président de la Commune la voit comme un avantage, puisque dans un petit village, on vote plus facilement « pour une personne, plutôt qu’un parti ». Seul hic, comme il y a quatre ans, seules deux femmes se sont présentées, malgré une recherche active. « C’est dommage », souligne le président, en rappelant que tout le monde à sa place en politique.





Les projets sur le feu

Du côté des projets à suivre, il y aura bien sûr les travaux de la route principale de La Côte-aux-Fées, l’arrivée des éoliennes à la Montagne de Buttes, ainsi que le suivi de la station de pompage des Combes. Le président rappelle également qu’il faudra se battre pour l’école, et « faire comprendre qu’il y a des choix politiques » à prendre du côté de Val-de-Travers, en charge du cercle scolaire. Enfin, l’augmentation de la zone de construction des villas demeure un objectif pour la Commune de près de 500 habitants. /swe