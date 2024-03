REN Neuchâtel : C’est quoi ton truc ?

Former le monde professionnel de demain en créant de nouvelles places d’apprentissage ! C’est le but de REN Neuchâtel ! Une association qui encourage et accompagne les entreprises neuchâteloises pour former des jeunes dans tous les domaines d’activités.

Simplification du processus de formation des apprentis pour les entreprises, gestion des démarches administratives liées à la formation, suivi auprès de l’apprenti et de sa famille et réussite de l’apprentissage à la clé, comme nous l’expliquait dans La Matinale Philippe Lefeuvre, coordinateur de formation de l’association REN Neuchâtel :