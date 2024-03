Neuchâtel veut améliorer la biodiversité dans les villes

Le projet de loi était "trop ambitieux" et a engendré notamment des réticences des communes et des propriétaires fonciers, a déclaré Laurent Favre, conseiller d'État en charge du développement territorial. "La motion est une solution pragmatique qui s'inspire de ce qui se fait dans d'autres villes suisses", a-t-il ajouté. La ville de Berne a fixé un objectif de 18% de la zone bâtie et celle de Zurich l'a fixé à 15%.

La motion a finalement été acceptée par 74 oui, 7 abstentions et 17 non. Des députés PLR et UDC s'y sont opposés. "Il faut éviter de rajouter des contraintes", a expliqué l'UDC Grégoire Cario. /ATS-sbm