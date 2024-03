La Sagne : les enjeux des élections communales

Un débat public revitalisé et des candidatures plus nombreuses que depuis bien longtemps : à La Sagne, les élections communales sont placées sous le signe du changement. Actuellement, seules deux formations sont représentées au Conseil général. Le Parti libéral-radical a la majorité à lui seul, avec quatorze sièges. Les sept sièges restants sont détenus par La Sagne demain, l’entente communale.

La législature qui s’achève a été marquée par un débat mouvementé sur le projet d’extension de la carrière du Bois-Vert. Finalement rejeté en votation populaire, le scrutin a fait office d’électrochoc. En partie constituée de citoyennes et de citoyens impliqués dans ce débat, la nouvelle liste Agir ensemble pour La Sagne souhaite défendre une politique participative, basée sur la consultation des Sagnards, quitte à ce que les décisions soient prises plus lentement. Elle espère obtenir assez de sièges pour être représentée au Conseil communal.

Parce que la gauche n’est plus présente depuis plus d’une décennie à La Sagne, le Parti ouvrier et populaire propose une liste, constituée d’un seul candidat, Nicolas Burgat. Lui aussi mise sur le dialogue avec la population. En parallèle, La Sagne demain aurait souhaité rallier toutes les forces politiques de la commune au sein d’une seule entente, mais ça ne sera pas le cas. Sa nouvelle liste, rebaptisée Union sagnarde, incorpore trois sortants PLR. Le Parti libéral-radical s’attend dans ces circonstances à un effritement, mais espère conserver une dizaine de sièges.





Préserver l’autonomie financière et l’indépendance

Les Sagnards sont attachés à leur commune et à son autonomie, notamment financière. Un thème défendu par Agir ensemble pour La Sagne, mais aussi par le PLR, qui appelle de ses vœux une commune la plus indépendante possible. Le soutien à la vie locale, à l’économie et à l’agriculture est cité par la plupart des listes, de même que la sécurité routière. Le POP pense aux enfants et rappelle que le village est traversé par une route. L’Union sagnarde note qu’il n’y a que deux passages piétons et souhaite par ailleurs faire un effort pour l’entretien du réseau routier, y compris les chemins privés. /jhi