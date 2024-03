L’économie neuchâteloise a besoin d’espace

L’économie neuchâteloise fait face à un défi de nature foncière.

Le Service cantonal de l’économie a dressé mardi matin le bilan du développement économique pour l’année 2023. Un état de situation qualifié de « positif », avec 19 implantations d’entreprises accompagnées par l’Etat, dont 13 étrangères. A la clé : plus d’une centaine d’emplois hautement qualifiés créés ces prochaines années, dans la moitié des domaines d’activité définis comme stratégiques par les autorités cantonales. Pour le conseiller d’Etat en charge de l’économie Alain Ribaux, « Neuchâtel confirme ainsi son attractivité malgré le contexte de crise ».







Certaines régions n’ont plus de terrains disponibles

Reste que l’accueil de nouvelles sociétés, ou même l’agrandissement des entreprises existantes, butte sur un écueil : la disponibilité des terrains disponibles. Matthieu Aubert, chef du Service de l’économie, relève qu’actuellement, plus d’une quarantaine d’entreprises recherchent plus de 100'000 mètres carrés de surface brute de plancher. Or il n’y a actuellement plus aucune surface disponible en zone d’activité économique sur le Littoral comme dans le Val-de-Ruz. Des entreprises risquent donc de s’impatienter et de choisir de s’installer dans d’autres cantons.