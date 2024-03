La criminalité en hausse à Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel a vu les infractions sur son territoire augmenter de 7% en 2023. La Police cantonale a indiqué mardi dans un communiqué, avoir enregistré 12'242 infractions au Code pénal l’année dernière, contre 11'416 en 2022. La cible principale reste le patrimoine physique ou numérique, avec une augmentation de 9%, ce qui représente presque trois quarts des infractions totales. Parmi les 2'772 prévenus qui ont été identifiés, 78% sont des hommes et 22% sont des femmes. Un peu plus de 300 mineurs ont commis des infractions en 2023.





L’infraction numéro une reste le vol

Sur les 8'653 infractions au patrimoine, la moitié sont des vols. Les véhicules ont été les plus touchés en 2023, avec une augmentation de 35% dans le canton et de 71% à l’échelle suisse. Un recul de 13% a été observé pour les vols à l’arraché. La ville de Neuchâtel a vu ses vols bondir de 12% et La Chaux-de-Fonds de 14%. Le Val-de-Ruz a lui vu ses infractions baisser de 21%, grâce à l’identification d’un fraudeur de marchandise, précise la police neuchâteloise.

Une augmentation globale de 3% des violences a été constatée. Cependant, les violences graves ont baissé de 15% dans le canton. Un seul homicide a eu lieu en 2023. Une femme a perdu la vie dans un contexte de violences conjugales. Selon les statistiques, les violences domestiques ont reculé de 4% et dans trois quarts des cas, ces infractions concernent des couples et ex-couples. Les infractions sexuelles ont quant à elles baissé de 14%.





Un préjudice de 68 millions de francs en lien avec la cybercriminalité

De plus en plus de cybercrimes ont été commis en 2023. Une augmentation de 50% d’infractions liées à la cybercriminalité a été observée. Cela représente 10% du total des crimes enregistrés. Les cyber-escrocs détrônent pour la première fois les cambrioleurs, avec un bond de 59% et les préjudices se sont élevés à 68 millions de francs pour les victimes concernées. Pour répondre à cette hausse, la Police neuchâteloise a mis en place une brigade dédiée à la cybercriminalité en 2023, rappelle-t-elle. /comm-fba