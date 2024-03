Ciao Italia ! L’histoire compliquée d’une intégration réussie

Ils s’appellent Rossi, Bianchi, Ricci, Giordano ou Mancini. Des noms italiens bien établis en Suisse, témoins des différentes vagues de migrations venues de l’autre côté des Alpes. Si les porteurs de ces patronymes sont aujourd’hui, pour la plupart, très bien intégrés sous nos latitudes, tout n’a pas été simple. C’est ce que rappelle l’exposition « Ciao Italia ! », à découvrir jusqu’au 28 mars au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Un événement qui s’inscrit dans le cadre de la 29e Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme.

Cette exposition créée par le Musée de la Porte Dorée à Paris est complétée par une présentation de l’histoire de l’immigration en Suisse, réalisée par l’historien Marc Perrenoud, auteur du livre « Migrations, relations internationales et Seconde Guerre mondiale », paru aux Editions Alphil.

Sous nos latitudes, l’immigration italienne a débuté dans la seconde moitié du 19e siècle et s’est poursuivie jusque dans les années 60, avec plus ou moins d’intensité, selon les besoins de l’économie. Si aujourd’hui tout se passe bien pour ces populations, il n’en a pas toujours été ainsi. Les migrants italiens ont dû faire face à la xénophobie, à la méfiance, aux préjugés, à la dévalorisation. Plusieurs exemples sont présentés dans l’exposition : contrôles sanitaires à la frontière, logements difficiles à trouver, impossibilité du regroupement familial, etc.