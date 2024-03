Nouveau souffle pour Môtiers Art en plein air

Du renouveau pour les balades artistiques au Val-de-Travers. Fondée en 1985 par Marie et Pierre- André Delachaux, l’association Art Môtiers assure sa relève avec un nouveau comité de 14 membres bénévoles. Les fondateurs avaient annoncé leur volonté de tirer leur révérence il y a trois ans lors de la dernière édition. A la suite de ce retrait, Art Môtiers s'est attelé à composer une nouvelle équipe, présentée mercredi. Une quinzaine de personnalités régionales et cantonales ont été désignées lors d’une assemblée générale qui s'est tenue il y a cinq mois. Ce comité est présidé par Emil Margot. « Les nouveaux membres ont des profils très variés qui se complètent », indique le nouveau président. Le rôle du comité est plus que fondamental: « cela va de la réflexion, de l’organisation, des venues d’artistes, ou encore de la publicité », ajoute-t-il.