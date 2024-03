La Place du Marché en chantier dès avril à La Chaux-de-Fonds

La Ville de La Chaux-de-Fonds a dévoilé vendredi le calendrier des travaux de piétonnisation, acceptés en votation en octobre dernier. Le chantier s’ouvrira le 2 avril 2024 et s’achèvera d’ici la fin de l’automne. Les autorités et Viteos se chargeront de l’organisation des travaux et tenteront de limiter les nuisances sonores, indiquent-ils dans un communiqué ce vendredi. Commerçants et propriétaires ont été informés des étapes à venir. Quant au traditionnel marché bihebdomadaire, il sera déplacé sur les places de la Carmagnole et de l’Hôtel-de-Ville. Pendant et après les travaux, il ne sera plus possible de stationner, mais les livraisons aux commerces seront toujours autorisées. Les autorités souhaitent d’ailleurs encourager et soutenir financièrement (en particulier pendant l’été) les livraisons à vélo, prises en charge par la coopérative.





Les changements à venir

Un système de chauffage à distance sera installé, pour favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables. Une modification qui s’inscrit dans la stratégie de Viteos, qui vise à « construire l’avenir énergétique de la Ville », selon le communiqué. À la fin des travaux, les restaurants et commerçants profiteront de vastes terrasses et d’un espace arborisé, avec une fontaine et une estrade. La Ville projette également des manifestations sur la partie ouverte à l’ouest de la Place, par exemple, les Jeudredis Bleus. /comm-fba