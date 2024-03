Fermeture de la route entre Montmollin et Les Grattes

Du lundi 25 au jeudi 28 mars, la route cantonale reliant le carrefour de l’Engolieu, à Montmollin, au carrefour des Grattes, sera fermée au trafic. Dans un communiqué, le Service des ponts et chaussées neuchâtelois annonce qu’entre 8 et 16 heures, des travaux d’entretien seront réalisés sur la forêt protectrice située en amont. Les périodes de sécheresse ont fortement atteint les arbres, ce qui rend un entretien et un abattage de ceux-ci indispensables, pour assurer la sécurité du trafic. Une déviation via la route principale de Rochefort et Corcelles-Cormondrèche sera mise en place. /comm-fba