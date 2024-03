Lignières : les enjeux des élections communales

Les candidats ne se pressent pas au portillon pour les communales à Lignières. Les élections seront tacites cette année encore, comme il y a quatre ans. Les partis ont pourtant tout mis en oeuvre pour trouver des personnes intéressées.

L’exécutif est actuellement composé de trois libéraux-radicaux et d’une socialiste. Sur les trois PLR, deux ne se représentent pas. Le parti a toutefois trouvé un deuxième candidat. Au final, le Conseil communal fonctionnera à trois membres, contre quatre aujourd’hui, alors que cinq postes sont à pourvoir. Conséquence : trois personnes en moins siègeront au Conseil général, soit 14 sur 17 sièges. Face à cette situation de manque d’engagement en politique, on sent les présidents des deux partis désabusés. Ils ont même essayé d’organiser un apéro citoyen pour motiver les troupes, mais rien à faire.





La fusion comme solution

La solution préconisée, que ce soit à gauche ou à droite, passe par une fusion avec Cornaux, Cressier et Le Landeron. Les résultats du sondage réalisé au Landeron sont attendus avec impatience. Il y a quatre ans, les deux formations misaient déjà sur la fusion… La quotité d’impôts à Lignières, plus haute de onze points qu’au Landeron, risque de compliquer la démarche. L’un des objectifs du PS lors de la dernière législature était d’accueillir de nouveaux habitants. C’est chose faite. Il s’agit essentiellement de familles avec enfants, alors que l’éducation est l’un des postes les plus importants au budget. Le PLR avait pour objectif d’attirer des petites entreprises, mais les terrains à disposition sont très limités. Pour la prochaine législature, parmi les grands projets, le président du PLR de Lignières, Denis Schleppi, cite la rénovation du collège. Jérôme Ribeaud, président du PS du village, mentionne qu’il faudra continuer « à rattraper le coup » du chauffage à distance, dysfonctionnel, qui a été mal conçu à la base. /sma