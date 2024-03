La Chaux-de-Fonds : les enjeux des élections communales

La Chaux-de-Fonds va mieux qu’en fin 2020. Elle semble avoir stoppé son hémorragie démographique. La Commune vient de gagner une « jolie petite somme à la loterie », en s’assurant des millions de francs de compensation des charges liées à l’altitude. Plusieurs projets d’envergure sont lancés, dont celui de la rénovation de la patinoire des Mélèzes et celui de Capitale culturelle suisse pour 2027. Les perspectives à long terme sont bonnes, avec les projets de contournements routiers et le RER.

Mais tout n’est pas rose à 1000 mètres d’altitude. À commencer par la couleur des finances, toujours bien rouges. Ce qui s’annonce comme le couac d’une législature entachée de peu de bavures : la politique de stationnement, dont le refus semble programmé dans les urnes, le 9 juin, par référendum. Les questions de mobilité et d’aménagements urbains divisent toujours autant à La Chaux-de-Fonds.





Un nouveau siège pour les Verts ?

Il y a trois ans et demi, l’UDC présentait un candidat très discret jusque-là, mais Thierry Brechbühler avait été élu par ce socle agrarien toujours stable à La Chaux-de-Fonds. Aujourd’hui, le conseiller communal UDC porte le dossier ambitieux de la patinoire. Et même à gauche, on estime que le costume de conseiller communal va bien à cet ancien entrepreneur.

Alliés au Centre, les Vert’libéraux revendiquent un fauteuil à l’exécutif, mais pas sûr que leur première législature leur ait permis de se démarquer et de se forger une véritable identité.

Avec quatre conseillers communaux sortants, ceux de l’UDC, du PLR, du PS et du POP, le pronostic le plus sûr semble donc être le statu quo. Seul le Vert Patrick Hermann ne se représente pas. L’occasion pour les femmes de retrouver leur place à l’exécutif chaux-de-fonnier. Le parti écologiste a lancé trois candidatures féminines dans la course, dont celle d’Ilinka Guyot, présidente du Conseil général et première en octobre 2020, parmi les viennent-ensuite dans l’élection au Conseil communal.

Au Conseil général, il manque un siège à la gauche pour obtenir la majorité des trois cinquièmes. Une majorité qui permet de faire passer le budget et de gros crédits, sans la droite et les partis du centre.





La gauche peut l’obtenir, ce fauteuil supplémentaire ?

C’est peut-être l’enjeu de ces communales à La Chaux-de-Fonds. Les fronts se sont durcis ces derniers mois entre gauche et droite au Conseil général. Aux candidats et aux partis de convaincre les indécis dans le dernier mois de la campagne.

La gauche chaux-de-fonnière a du travail pour expliquer ses maladresses dans le dossier de la politique de stationnement. Mais une votation récente pourrait l’aider à rallier des suffrages : la 13e rente AVS acceptée par les Suisses et plébiscitée par les Neuchâtelois. Un triomphe de la gauche et des syndicats, qui compte dans une ville ouvrière comme La Chaux-de-Fonds. /vco