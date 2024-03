Plus de 60km/h au-dessus des limitations. Un automobiliste a été flashé ce mercredi circulant à 147km/h sur un tronçon limité à 80km/h à la hauteur d’Engollon et en direction de Dombresson. Le conducteur, un homme âgé de 20 ans et domicilié dans le canton de Neuchâtel, a été interpellé à son domicile. Son permis de conduire a été saisi. /comm-elc