Boudry : les enjeux des élections communales

Les autorités de la Ville seront largement renouvelées. Seuls la socialiste Rita Piscopiello et le PLR Gilles de Reynier se représentent au Conseil communal. Premier écologiste de l’histoire de Boudry à siéger à l’exécutif, Luigi d’Andrea renonce à poursuivre l’aventure pour des raisons professionnelles. Autres démissions : celles du socialiste Jean-Michel Buschini et de la libérale-radicale Marisa Braghini, qui étaient en place depuis douze ans. Au niveau du Conseil général, sur les 41 membres actuels, 23 se relancent dans la course. Avec 22 sièges, la gauche, composée des Verts et du PS, souhaite maintenir, voire renforcer sa courte majorité, acquise il y a quatre ans. Le PLR, qui compte 19 représentants, ne l’entend pas de cette oreille et espère décrocher au minimum 21 sièges pour détenir la majorité au législatif et placer ainsi un troisième libéral-radical au Conseil communal.

Les libéraux-radicaux visaient 30 candidats, ils en ont finalement 28 dont treize sortants. Une liste qui ne compte toutefois que sept femmes, alors que le parti en espérait davantage. Quant à la présence d’UDC au cœur de cette liste, « elle est avérée pour une personne », nous confirme le PLR. Le parti agrarien a bien tenté de convaincre des citoyens de rejoindre une nouvelle section boudrysanne, sans succès pour l’instant.

Les écologistes n’ont trouvé que neuf personnes motivées à se présenter, dont six sortants. Sur le papier, ils n’ont donc pas le nombre de candidats nécessaires pour conserver leurs dix élus. « S’engager en politique demande de plus en plus de temps, de compétences techniques et de motivation », nous explique le parti écologiste. Reste que l’ambition déclarée des Verts, c’est de décrocher 20% des suffrages pour maintenir par les urnes leur place au Conseil communal.

Même s’ils tirent à la même corde, les deux partis ont « des champs d’action différents et n’ont pas envie de trahir leurs convictions profondes », soulignent les socialistes. Mais fort de son succès aux dernières Fédérales, le PS espère faire passer sa députation de douze à quinze. Il présente une liste de 18 candidats - même si 20 étaient espérés - dont six sortants.





Le centre de requérants d’asile de Perreux

Même si le dossier n’est pas directement en mains des autorités communales, il préoccupe les trois partis. Tous s’accordent à dire que le centre est trop grand, accueille trop de monde et qu’il faut trouver des solutions pour ramener la quiétude au sein de la ville.





La fiscalité, un domaine qui fait débat

Le PLR milite pour une baisse d’impôts durable au vu de l’excellente santé financière de la Commune, et surtout pour que le coefficient ne remonte pas. Le PS est bien plus prudent, rappelant que Boudry deviendra une commune contributrice à la péréquation intercommunale. Pour le parti à la rose, baisser les impôts n’est pas un moyen à privilégier pour soutenir la population. « Un subventionnement ciblé et plus direct servira davantage », aux yeux des socialistes. Les Verts veulent eux poursuivre les investissements dans les infrastructures. Ils se profilent avec les thèmes chers au parti, soit l’encouragement à la mobilité douce ou l’adaptation de l'environnement aux changements climatiques. Les écologistes veulent justement « réaliser des études pour déterminer comment protéger les quartiers à danger élevé d’inondation ou de glissement de terrain ».





Nouveau projet de fusion entre Boudry et Cortaillod

Pour les socialistes, « il faut tenter de fusionner ». Le PLR est « plutôt favorable à l’idée, d’autant que « la convention de fusion pour Basse-Areuse est facilement adaptable ». Les Verts veulent y réfléchir et « n’entendent pas rester sourds à l’engouement témoigné par la population boudrysanne lors de la votation du 26 novembre dernier ». /jpp