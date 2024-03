Mouvement des aînés : C’est quoi ton truc ?

Valoriser le rôle, l'utilité sociale et l'autonomie des personnes âgées dans notre société, tout en donnant du sens à cette étape de l'existence, c’est l’une des missions du Mouvement des aînés. L’association, ouverte à toute personne de 50 ans et plus, s’appuie sur le partage, mais aussi sur les compétences et expériences de vie de ses membres pour profiter d’être ensemble autour d’activités aussi diverses que variées.



Jean-Pierre Carrel, président de la section Neuchâtel du Mouvement des aînés, et Marie Graber, coordinatrice des activités nous en parlent dans La Matinale :