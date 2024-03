La Brévine : les enjeux des élections communales

Les citoyens du canton de Neuchâtel éliront leurs représentants communaux le 21 avril. En vue du scrutin, RTN vous propose de découvrir les enjeux de toutes les communes. Nous nous intéressons ce mardi à La Brévine où ils sont 13 à viser un poste au législatif.





Les enjeux à La Brévine :

L’élection sera tacite dans la Commune. Seuls 13 Bréviniers sont sortis du bois pour briguer l’un des 13 sièges à pourvoir au législatif. Si les habitants de la Sibérie de la Suisse ne se rendront pas aux urnes, le législatif devra tout de même élire son Conseil communal. Et la particularité, c’est que les 5 membres de l’exécutif ne seront pas des élus du Conseil général mais des citoyens volontaires.

Reste que plusieurs dossiers sont sur la table des autorités pour la prochaine législature.

Faut-il abaisser la vitesse dans la commune ? La circulation dans le village est au cœur des discussions. En effet, la limitation de vitesse pourrait être réduite à 30 km/h dans le centre. Les arrêts de bus devront quant à eux être mis en conformité. Côté enseignement, le projet qui devait unir les classes de la Vallée ne semble plus être à l’ordre du jour. Et pour cause, 14 enfants feront leur rentrée dans la commune en juin.

En matière de tourisme, même si certains disent que La Brévine pourrait en faire plus, la situation semble au beau fixe. Des grills et des tables de pique-niques seront d’ailleurs installés au bord du Lac des Taillères durant la prochaine législature.

Question fusion, rien de nouveau. Les autorités de la Sibérie de la Suisse comptent sur le Cerneux-Péquignot, qui n’avait pas voulu entrer en matière en septembre dernier, pour remettre en route les démarches. Le projet aurait pu unir La Brévine, Le Cerneux-Péquignot et La Chaux-du-Milieu dans une nouvelle commune appelée « Vallée de La Brévine ». Mais ce projet avorté ne devrait pas briser l’entente entre les trois villages. Ceux-ci qui travaillent déjà main dans la main dans un bon nombre de domaines. /Elc