Jouets : les déchets invisibles

Un jouet qui parle, qui gazouille ou qui fait des cabrioles, c’est un jouet qui consomme de l’électricité. Spécialisée dans le recyclage des appareils électroniques, la fondation SENS eRecycling attire l’attention du public sur cette réalité. Si on jette ces objets à la poubelle plutôt que les recycler, on gaspille des ressources précieuses telles que de l’aluminium, du zinc ou des plastiques. Par ailleurs, les piles et les accumulateurs contiennent des substances toxiques qui risquent de se retrouver dans l’environnement.





Difficiles à identifier

Une voiture télécommandée, une console de jeu, un jouet musical : ce sont des appareils électroniques. Ils doivent être identifiés comme tels et surtout traités comme tels. Bien souvent, les consommateurs ne se rendent pas compte de la vraie nature de ces produits, surtout une fois qu’ils sont en panne. Sabrina Bjöörn, la directrice générale adjointe SENS eRecycling parle de « déchets électroniques invisibles » pour ces appareils qui ont tendance à passer entre les mailles du filet.