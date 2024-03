L’histoire de l’éclairage urbain mis en lumière à Neuchâtel. Les Archives de la ville de Neuchâtel présentent dès mercredi une exposition consacrée à cette thématique. Le public pourra par exemple y découvrir des photos prises de nuit dans la première moitié du 20e siècle. « Fiat lux ! Neuchâtel la nuit » est à découvrir aux Galeries de l’histoire à Neuchâtel. Marina De Toro, commissaire de l’exposition, a expliqué mardi dans La Matinale RTN que « les sources que l’on a aux Archives remontent au 18e siècle, dans les années 1740, lorsque des Neuchâtelois basés à Londres ont demandé à la Ville de financer des lanternes.

Ensuite, les autorités pour des raisons de sécurité et de sureté publique ont commencé petit à petit à prendre en charge l’éclairage. » Difficile de savoir comment la population a pris la chose à l’époque, car il n’existe pas de sources écrites. « Mais on a pu constater, surtout au tournant du 18e au 19e siècle, que plus la lumière s’installe en ville, plus elle appelle la lumière. »

Lors de cette exposition, le spectateur pourra découvrir des photos d’archives, mais aussi des lanternes et un film promotionnel réalisé à la fin des années 1920 par l’ancien Service de l’électricité, dont les tâches sont assumées aujourd’hui par Viteos. Marina De Toro relève également que le thème de la pollution lumineuse, dont il est beaucoup question actuellement, était déjà une préoccupation au 19e siècle et au début de 20e.