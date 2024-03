Boudry n’adresse pas de message à Berne

Le législatif de Boudry ne souhaite pas adresser un message aux autorités fédérales au sujet du Centre de requérants d’asile de Perreux. Lundi soir, une résolution issue du groupe socialiste et destinée à l’Assemblée fédérale ainsi qu’au Conseil fédéral n’a pas passé la rampe. En séance du Conseil général, elle a recueilli 17 oui, 3 non et 16 abstentions, alors qu’elle réclamait la majorité des deux tiers. Le texte a été victime de la division entre la gauche et la droite.

La résolution réclamait une meilleure répartition territoriale des centres d’accueil, un renforcement de l’encadrement et une amélioration des procédures de renvoi des éléments perturbateurs. Le Conseil communal a confirmé que ces orientations étaient celles qu’il avait jusqu’ici défendu dans son dialogue avec les autorités fédérales.

Le conseiller fédéral Beat Jans doit visiter le centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry ce mercredi. /jhi