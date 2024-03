Le cinéma Plaza fermé jusqu’à nouvel avis

Il ne sera plus possible de se faire une toile au Plaza durant quelque temps. La salle de cinéma chaux-de-fonnière est fermée jusqu’à nouvel avis, selon un communiqué de la Ville publié lundi après-midi. Une décision qui fait suite à l’incident survenu dimanche vers 18h lors de la tenue du festival Ludesco. Une petite zone du faux plafond est tombée durant une projection, hors de la zone des sièges, ne faisant aucun blessé. Par mesure de prévention, la quarantaine de personnes a été évacuée dans le calme, tout comme les amateurs de jeux qui occupaient les étages supérieurs de la Maison du Peuple.

Les autorités précisent que des experts se sont déployés sur place lundi matin pour constater les dégâts et valider le protocole d’intervention. La salle de cinéma reste interdite d’accès afin de procéder aux nettoyages, à la mise en place d’un échafaudage, puis au contrôle complet du plafond. Les autres locaux du bâtiment restent ouverts, car aucun problème structurel n’est à signaler. Les organisateurs de Ludesco peuvent ainsi procéder aux rangements et les autres locataires, diverses associations et fondations, peuvent réintégrer leurs locaux en toute sécurité.

Le bâtiment de la Maison du Peuple a été inauguré en 1924. Les derniers travaux d’envergure dans le cinéma Plaza datent de 2000. /comm-jpp