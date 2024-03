Le Showcase débute ce lundi

Mis sur pied en 2020 alors que la pandémie clouait la scène musicale et culturelle à la maison, le Showcase s’est invité dans le salon des gens afin d’offrir des concerts privés, en toute intimité. Cinq éditions plus tard, le Covid n’est plus qu’un mauvais souvenir, et le rendez-vous est toujours au programme de notre radio au mois de mars.

Lancement de cette semaine de concerts, qui réunit sur la même affiche Bastian Baker, Silver Dust, Lo&Vie, Gaspar Narby et Psycho Weazel avec Baptiste Seghetto, le responsable des programmes pour RTN.