Un record frôlé pour Ludesco

Le marathon ludique de Ludesco s’est terminé dimanche soir à La Chaux-de-Fonds. Les organisateurs ont le sourire en annonçant 9’700 entrées. Il s’agit du deuxième record d’affluence pour le festival. « Jamais auparavant la manifestation n’avait autant marqué de son empreinte La Chaux-de-Fonds – avec des animations disséminées aux quatre coins de la ville – transformant la Métropole horlogère en capitale suisse du jeu en l’espace d’un week-end », écrit l’organisation dans un communiqué.

Un autre record battu cette année est celui du bilboquet. Toyman et son équipe, aidés par les festivaliers, ont réussi 34’281 coups en 24 heures. Le précédent record était aussi détenu par Ludesco avec 12’471 coups.

Parmi les temps forts de la manifestation, la Villa Fallet a accueilli en ses murs des parties de Mysterium - un jeu de plateau populaire -, mais, cette fois, animées par des personnages habillés Belle époque.

Face à l’affluence toujours plus grande des mordus de jeux, le festival avait repensé intégralement ses espaces pour cette 15e édition. Au cœur de l’événement, la Maison du Peuple était, cette année, intégralement dévolue aux jeux de plateau et de rôles. « Le nouvel Espace découvertes qui a rassemblé en son sein les créateurs de jeux et leur prototype ainsi que les éditeurs de l’industrie ludique et les conférences a encore plus assit le festival comme un événement, certes populaire, mais aussi professionnel incontournable en Suisse », se réjouissent les organisateurs.

La question de la place à disposition pour accueillir un public toujours plus nombreux restera le défi numéro un de Ludesco d’ici l’an prochain, estime le festival. / comm-cde