Frayeur de fin à Ludesco

Alors que le festival Ludesco touchait à sa fin, la Maison du peuple - foyer de la manifestation - a dû être évacuée à La Chaux-de-Fonds. Contactée dans la soirée, la Police neuchâteloise explique qu’un morceau de l’isolation du plafond s’est décollé en fin d’après-midi. Les causes de cette chute ne sont pas connues, la police a alors décidé de procéder à une évacuation pour des mesures de sécurité. Aucun blessé n’est à déplorer et la police assure que l’intervention s’est déroulée dans le calme. Les forces de l'ordre sont sur place afin d'évaluer la situation plus précisément. /cde