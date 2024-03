Au cœur des mines neuchâteloises

L’histoire méconnue de l’extraction minière en terre neuchâteloise mise en lumière. Une conférence sur le sujet est donnée ce samedi au Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Elle est donnée par Maurice Grünig, qui a fait des recherches sur le sujet pendant 17 ans. La manifestation est organisée par l’Institut neuchâtelois qui consacre son prochain cahier à l’histoire de ces mines.

Maurice Grünig, a indiqué dans La Matinale de jeudi, que la première mine souterraine « a été celle de La Presta en 1848. Ensuite, on a eu des mines de ciment qui se sont directement ouvertes à la suite des travaux qui ont été réalisés pour le percement de tunnels des chemins de fer. » Ces mines ont contribué à l’essor industriel du canton. « Pour la Presta, l’asphalte est connu mondialement, donc c’est parti vraiment partout. » Une centaine d’ouvriers y travaillaient pour une centaine de kilomètres de galerie. « Et le ciment de Saint-Sulpice et de Noiraigue a été utilisé pour la construction du Palais fédéral et du tunnel du Gothard notamment. »

La conférence « L’extraction minière en terre neuchâteloise, une histoire méconnue » a lieu samedi dès 18h30 au Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Elle annonce le prochain cahier de l’Institut neuchâtelois qui sortira en novembre. /sma