Mon Régio : Courrier du Val-de-Travers

C’est le Courrier du Val-de-Travers que l’on ouvre cette semaine dans La Matinale. Suite à la dernière venue de Gabriel Risold, on s’offre ce vendredi un suivi de l’aventure au 4L Trophy d’un couple du Vallon. Et de ce périple long de 9'350 km, fort en émotion et en situations inattendues.

Le 10e anniversaire de la Maison de l’absinthe, le CP Fleurier et l’article sur la baroudeuse de la musique, Gilliane Lehmann Dumontier, sont également évoqués dans ce nouveau numéro du Courrier du Val-de-Travers :