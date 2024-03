Ouverture du Parking de la Ronde à La Chaux-de-Fonds

Le Parking de la Ronde à La Chaux-de-Fonds ouvre ses portes ce vendredi. Situé à l’est de la ville, le bâtiment accueillera 450 places de stationnement sur trois étages. Réalisé à l’effigie du Corbusier, son toit est recouvert de panneaux solaires gérés par Viteos, indique un communiqué.

Les locataires ont pris leurs quartiers début mars au rez-de-chaussée et les derniers travaux de réaménagement extérieur seront achevés d’ici l’été. Ceux-ci comportent un abri vélo, une station de vélo en libre-service et un arrêt pour le bus 312. La rue du Marais sera ouverte au trafic début avril.

Au niveau des tarifs, la Commune indique que des locations au mois seront disponibles avec contrat de bail et que les visites pendulaires seront également possibles. Un forfait de 1.- à l’heure et de 8.- à la journée ou à la nuit sera appliqué, notamment via l’application Digital Parking.

Le toit habillé de panneaux solaires permettra de produire de l’énergie pour les 103 ménages, le parking et pour le bâtiment du Service des espaces publics avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Le communiqué indique que cette infrastructure s’inscrit dans la transition énergétique et une volonté d’utilisation locale de l’énergie. De plus, les 1'440 panneaux bicolores installés rendent hommage au Corbusier, en formant un portrait du célèbre artiste chaux-de-fonniers. /comm-fba