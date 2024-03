La gauche vise une double majorité en Ville de Neuchâtel

Socialistes et écologistes ont des thématiques communes pour l’élection au Conseil communale. A savoir la solidarité intergénérationnelle, la création d’espaces publics pour favoriser le vivre-ensemble, l’habitat social et durable ainsi que le développement d’une économie locale et durable. Philippe Loup relève que ces thématiques sont les mêmes pour les deux partis, mais que l’accent est différent entre les candidats des Verts et ceux du Parti socialiste.





Mobilité et énergie pour les Verts, pouvoir d’achat et logement pour le PS

Pour l’élection au Conseil général, ce sont bien deux listes qui sont présentées. Chacune compte une trentaine de candidats. Et les accents sont mis sur différents points.

Chez les Verts, la mobilité est prioritaire. « On veut qu’elle soit plus durable, décarbonée et plus favorable au mode alternatif à la voiture », explique Flavio Principi, co-président du parti écologiste de la Ville de Neuchâtel. Le parking des Jeunes-Rives va bientôt disparaître et un projet de réhabilitation de la place Alexis-Marie Piaget réduirait également les places en plein air. Pour Flavio Principi, les parkings en ouvrage, comme ceux de la Maladière, du Port ou même du Seyon, peuvent absorber ces véhicules. « Cela pourrait libérer l’espace public pour pouvoir en faire d’autres usages. Soit pour végétaliser, soit pour faire des espaces conviviaux, soit pour des autres modes de transport », explique le co-président des Verts de Neuchâtel. Justement, selon Flavio Principi, il faut pouvoir développer la mobilité douce et améliorer la desserte en transports publics.