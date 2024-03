Des « Lunchs du patrimoine » pour découvrir La Chaux-de-Fonds

Mieux connaître La Chaux-de-Fonds en 30 minutes chrono. C’est ce que propose les « Lunchs du patrimoine », lancés par le service de l’urbanisme de la Métropole horlogère. La démarche, présentée mercredi, entend faire « découvrir le patrimoine de la ville afin de mieux connaître et comprendre l’espace dans lequel on vit, travaille, ou se déplace ». En clair, ces rendez-vous proposent des visites gratuites de 30 minutes à la mi-journée, sans inscription, pour en apprendre un peu plus sur le patrimoine chaux-de-fonnier. Le premier « Lunch du patrimoine » aura lieu le lundi 18 mars à l’Ancien Manège. Six autres rendez-vous suivront dans le courant de l’année. Le détail du programme est à retrouver sur le site de la ville. /comm-gjo