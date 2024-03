Quand les arbres bourgeonnent, les chantiers fleurissent

L’arrivée du Printemps rime avec reprise des chantiers. Plusieurs projets routiers, mais aussi pédestres et de mobilité douce vont démarrer ces prochaines semaines sur le territoire cantonal. 20 millions de francs seront investis cette année par le canton de Neuchâtel.





Chaux-de-Fonds

En plus du chantier du Grand-Pont qui va se poursuivre cette année, un autre grand projet va démarrer dans la Métropole horlogère, celui du contournement Est par la H18. La première phase des travaux débutera en avril et consistera dans le réaménagement de la rue de l’Hôtel-de-Ville entre le pont CFF de Malakoff et celui des Petites-Crosettes. Cette dernière structure devra également être démolie et remplacée dès cet automne. Le chantier impliquera d’imposer un trafic alterné dans ce secteur. Des fermetures complètes sont aussi au programme, mais de manière ponctuelle et principalement pendant la phase de déconstruction du pont des Petites-Crosettes.