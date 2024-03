Neuchâtel agit contre le harcèlement dans la culture

L’association propose pour l’instant deux prestations. Les professionnels en activité ou en formation peuvent contacter une Cellule ressource pour obtenir des conseils personnalisés lors d’entretiens téléphoniques. « Cette ligne téléphonique, en plus d’être gratuite, est anonyme. Et rien que de parler d’une situation permet souvent de trouver des solutions. Souvent quand on est en souffrance, on a de la peine à comprendre ce qu’il se passe. » Qualifier le type de harcèlement n’est pas toujours aisé. « On peut se poser beaucoup de questions, est-ce que c’est normal ou pas, est-ce que c’est légal ou pas ? Rien que d’en parler peut aboutir à des solutions ». Safe Spaces culture veut aussi promouvoir le dispositif de Personne de confiance en entreprise. « Et là, on s’adresse aux employeurs qui sont responsables de la protection de leurs employés. » L’association leur propose de mettre en place leur propre système de personnes de confiance en entreprise. « On n’a rien inventé, on propose simplement un soutien aux structures culturelles qui souhaiteraient mettre cela en place. » À ce stade du projet, cette ressource ne s’adresse qu’aux petites structures qui emploient jusqu’à quatre personnes en équivalent plein temps. /sma