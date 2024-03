Excès de vitesse en hausse en 2023

Le SCAN tire son bilan pour l’année 2023. Selon un communiqué paru lundi, le Service cantonal des automobiles et de la navigation a prononcé 5'226 décisions l’année dernière. Cela en représente 14% de plus que l’année précédente, qui en comptabilisait 4'573. Ces mesures concernent principalement les retraits de permis (2'038), les avertissements (1’620) et les interdictions d’usage d’un permis étranger (668).

Les infractions liées à la vitesse sont en tête (1'986 au total, en hausse de 25% par rapport à 2022), suivies par les pertes de maitrise (488 décisions) et finalement l’alcool au volant (qui concerne 392 décisions et 7% du total). Le SCAN constate une baisse de 9% du nombre d’infractions liées à l’alcool par rapport à l’année précédente (431 en 2022).

En matière de prévention routière, le SCAN compte soutenir financièrement la mise en place de navettes nocturnes lors des manifestations de la région, notamment pour diminuer les décisions liées à l’alcool au volant. /comm-fba