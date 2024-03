Aménagements au Creux-du-Van : il n’y aura pas d’interdiction à sortir des sentiers

Point de vue emblématique du Creux-du-Van, le Soliat est si populaire que son sol en est venu à s’éroder. Le Canton a annoncé vendredi la mise à l’enquête de deux projets pour protéger le sol et la végétation de la zone. Le premier servirait à aménager des surfaces au point de vue du Soliat. Le second permettrait d'établir un chemin bien marqué dans les pâturages. Cette procédure fait suite au plan d’affectation cantonal du Haut Plateau du Creux-du-Van, entré en vigueur l’année dernière et qui a comme objectif la protection du site. Les deux projets mis à l’enquête visent à préserver la zone, mais aussi à limiter les risques que représentent l’érosion des sols pour les visiteurs.