Val-de-Travers expose quelques trésors culturels

Redécouvrir des objets marquants, de 1848 à aujourd’hui. C’est le but de l’exposition « Au fil des décennies », présentée par la Commune de Val-de-Travers depuis vendredi dernier et jusqu’au 13 avril à Couvet. La commission culturelle est à l’origine du projet, elle a décidé de réunir une à deux œuvres d’art par décennie. Des pièces qui dorment habituellement dans les archives communales et qu’il a fallu sélectionner. Car il faut bien le dire : en tout, un peu moins de 2'000 objets y sont stockés. « Nous avions deux thèmes à choix » explique Olivier Pianaro, vice-président de la commission culturelle de Val-de-Travers, « et puis l’ancienne conservatrice du Musée régionale Laurence Vaucher a choisi des objets significatifs de la décennie, et qui nous permettent de mettre en relief un élément historique ».