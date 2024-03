Le train des Horlogers reste à quai

Reste qu’à la fin des travaux, dans huit mois, il faudra motiver les gens à réinvestir le train. Et ça, c’est un souci pour les autorités chaux-de-fonnières et locloises qui craignent « une forme de désaffection du public » et une augmentation de trafic routier. Lorsque le chantier sera terminé, la SNCF, la Région Bourgogne-Franche-Comté et L’AUD notamment vont lancer une campagne de communication importante pour inciter les gens à remonter dans les rames, assure Pierre Vaufrey.