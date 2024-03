Le Locle : alliance « inédite » à droite

Une alliance « inédite » au Locle le 21 avril. Le Parti libéral-radical de la Mère Commune s’allie aux Vert’Libéraux et au Centre pour les élections au Conseil général. La nouvelle « Alliance locloise » a présenté jeudi une liste de 39 candidats, donc 36 PLR, 2 membres du Centre et une candidate du PVL. Avec cette nouvelle dynamique, les libéraux-radicaux espèrent obtenir la majorité au législatif en passant de 17 sièges pour la dernière législature à 21. Selon le eux, c’est « le moment pour la droite de s’imposer au Locle ».

Pour ce qui est du Conseil Communal, les deux sortants Sarah Favre et Anthony Von Allmen se représentent. Cette liste, cette fois-ci composée uniquement de candidats du PLR, espère obtenir un troisième siège à l’exécutif de la commune. Les deux sortants sont complétés par Gaëtan Dubois, Catherine Jeanneret et Peter Spahr.







Des objectifs clairs

Le programme de cette année, commun à l’Alliance locloise et au Parti libéral-radical, met notamment en avant la revalorisation du Centre-ville du Locle et du Centre du village des Brenets. Le but : rendre ces endroits attractifs à la population et de créer des lieux de rencontre pour les habitants. Corinne Schaffner, présidente de la section PLR Le Locle-Les Brenets, conseillère générale et députée estime quand même qu’il est important de « garder un accès au commerce pour les gens qui habitent à l’extérieur ».