La Chaux-de-Fonds veut réfléchir sur l’avenir de ses arbres

Une journée pour réfléchir à la place des arbres en ville. Intitulé Pe(a)nser les arbres en ville, cette manifestation se tient samedi à La Chaux-de-Fonds. Elle est organisée par le Club 44, les Jardins du Mycélium, le Muzoo et la Ville de La Chaux-de-Fonds à la suite de la tempête du 24 juillet. « On s’est dit que c’était bien de prendre un moment pour réfléchir et anticiper la replantation. On s’est donc regroupé pour organiser cette journée thématique avec chacun ses spécificités », explique Edgar Ramel. Les organisateurs expliquent que le financement de la manifestation se fera notamment via les revenus de la fortune de l’association. /dpi