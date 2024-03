Appel à témoin après un cas de rage routière

Mardi, entre 18h et 18h30, un homme au volant d’une Audi A1 noire immatriculée en France a poursuivi une automobiliste neuchâteloise entre le giratoire du Grenier à La Chaux-de-Fonds et la localité du Prévoux. Ce faisant, il a commis de nombreuses infractions et provoqué des mises en danger des usagers, communique ce vendredi la Police neuchâteloise.

Il a tenté de bloquer à plusieurs reprises le véhicule de la conductrice sur le tronçon autoroutier de la N20 au Crêt-du-Locle et a jeté un objet sur la vitre de la conductrice, occasionnant des dégâts. Ces multiples manœuvres ont obligé d’autres automobilistes à des freinages pour éviter des collisions.

Le trajet emprunté par ces automobilistes est passé par le Boulevard de la Liberté, la rue de l’Helvétie, la rue Abraham-Robert, la rue Louis-Joseph-Chevrolet et la N20. Puis au Locle, sur la rue Gérardmer, la rue de la Concorde, la rue Joux-Pélichet, la rue des Envers, la rue des Jeanneret et la route cantonale en direction du Prévoux.

Arrivée au Prévoux, l’automobiliste neuchâteloise a pu s’arrêter auprès de connaissances. À la vue de ces derniers, l’automobiliste français a fait demi-tour et a pris la fuite, explique encore la police, dans son communiqué.

L’immatriculation du véhicule français est connue et le conducteur est en cours d’identification. Néanmoins, afin d’établir le déroulement des faits, la police lance un appel à témoins. Toutes personnes ayant assisté, à un moment ou à un autre, à cet événement sont priées de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032 889 9000. /comm-rgi